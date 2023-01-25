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25 января, 10:04

В Кремле рассказали о технологическом оснащении кабинета Путина

Песков заявил, что в кабинете Путина находится безопасное компьютерное оборудование

В кабинете российского лидера Владимира Путина находится безопасное компьютерное оборудование. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Правильное. С соответствующим уровнем безопасности", — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Песков пояснил, как долго не разговаривали Путин и Зеленский

Песков пояснил, как долго не разговаривали Путин и Зеленский

Ранее Лайф писал, что в кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко появился компьютер отечественного производства Horizont, который заменил технику от Apple. Предложение перейти на эту модель поступило лидеру республики от белорусского блогера.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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