В Кремле рассказали о технологическом оснащении кабинета Путина
Песков заявил, что в кабинете Путина находится безопасное компьютерное оборудование
В кабинете российского лидера Владимира Путина находится безопасное компьютерное оборудование. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Правильное. С соответствующим уровнем безопасности", — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее Лайф писал, что в кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко появился компьютер отечественного производства Horizont, который заменил технику от Apple. Предложение перейти на эту модель поступило лидеру республики от белорусского блогера.
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