Не "Доширак" и полуфабрикаты: Чем на самом деле питаются современные студенты
"Сбермаркет" назвал топ-7 продуктов, которые покупают московские студенты
Столичные студенты вопреки всем стереотипам зачастую заказывают здоровую пищу, а не полуфабрикаты и фастфуд. Согласно данным исследования онлайн-сервиса доставки продуктов "Сбермаркет", топ-7 популярных продуктов среди учащихся вузов состоит из овощей и фруктов. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.
Так, наибольшем спросом у учащихся московских вузов пользуются бананы, их заказывает каждый пятый. Второе место делят репчатый лук и помидоры, на которые приходится 10% от всех доставок. Следом идут мандарины (9%). Среди топовых позиций также находятся огурцы, морковь и апельсины. При этом во время летних сессий студенты добавляют в онлайн-корзину яблоки, киви и картофель, а зимой чаще всего спросом пользуются молоко, сметана и хлеб. Кроме того, в январе этого года в списке любимых продуктов молодёжи появились солёный арахис и филе курицы.
Вместе с тем аналитики выяснили, что пик доставки продуктов у студентов выпадает на зиму (34% от общего числа в год). А вот в летние месяцы количество заказов существенно снижается и составляет 13%. По всей видимости, это связано с отъездом учащихся в родные города. При этом в период летней сессии студенты заказывают на 34% больше, чем во время зимней. Примечательно, что в Москве чаще всех оформляют доставку продуктов студенты МГУ, МИФИ и РАНХиГС.
Ранее Лайф сообщал, что VK открыл набор на бесплатную практику по IT-технологиям для школьников и студентов. Бесплатная практика пройдёт с 10 по 28 февраля. Ребят познакомят с перспективными профессиями в IT-сфере и покажут, как работают технологические проекты изнутри.
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