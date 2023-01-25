Не "Доширак" и полуфабрикаты: Чем на самом деле питаются современные студенты

Столичные студенты вопреки всем стереотипам зачастую заказывают здоровую пищу, а не полуфабрикаты и фастфуд. Согласно данным исследования онлайн-сервиса доставки продуктов "Сбермаркет", топ-7 популярных продуктов среди учащихся вузов состоит из овощей и фруктов. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.

Так, наибольшем спросом у учащихся московских вузов пользуются бананы, их заказывает каждый пятый. Второе место делят репчатый лук и помидоры, на которые приходится 10% от всех доставок. Следом идут мандарины (9%). Среди топовых позиций также находятся огурцы, морковь и апельсины. При этом во время летних сессий студенты добавляют в онлайн-корзину яблоки, киви и картофель, а зимой чаще всего спросом пользуются молоко, сметана и хлеб. Кроме того, в январе этого года в списке любимых продуктов молодёжи появились солёный арахис и филе курицы.

Вместе с тем аналитики выяснили, что пик доставки продуктов у студентов выпадает на зиму (34% от общего числа в год). А вот в летние месяцы количество заказов существенно снижается и составляет 13%. По всей видимости, это связано с отъездом учащихся в родные города. При этом в период летней сессии студенты заказывают на 34% больше, чем во время зимней. Примечательно, что в Москве чаще всех оформляют доставку продуктов студенты МГУ, МИФИ и РАНХиГС.