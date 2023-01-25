Недоношенный младенец почти два месяца прожил с пятисантиметровым куском катетера в сердце

В областной детской клинической больнице Екатеринбурга в сердце недоношенного малыша во время специальных процедур попал кончик силиконового катетера длиной около пяти сантиметров. Подробности истории сообщает портал E1.ru.

"Это специальный детский очень тоненький катетер из медицинского силикона. Во время установки в вену правой руки он был оборван", — отметил отец мальчика Глеб Иванов.

Малыш родился 28 июня прошлого года, в этот же день его положили в реанимацию и начали вводить специальные препараты, тогда и произошло страшное — через вену катетер попал в сердце. Врачи попытались как-то исправить ситуацию, но сделать этого им не удалось. После был проведён специальный консилиум, во время которого медики сказали отцу малыша, что не стоит переживать из-за силиконовой детали в сердце, и предложили, чтобы она там же и оставалась. Однако это никак не устраивало родителей.

"Жена дышать рядом с ним боялась, потому что кусок силикона в сердце. Учитывая размер сердца и размер силикона, это очень большой кусок", — отметил Иванов.

Спасти ребёнка удалось после его транспортировки в Москву, где операцию смогли сделать врачи Морозовской детской городской больницы. 22 августа специалисты достали кусок катетера без вскрытия сердца — через вену на ноге. Примечательно, что отец малыша настаивал на поездке в сопровождении врачей, однако в итоге ему пришлось лететь самому, причём оплатив билет за свой счёт. Сейчас Иванов вместе с юристом обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой о возбуждении уголовного дела. Малышу же уже полгода, он растёт, но родители опасаются, что проведённые операции могут сказаться на его здоровье в будущем.