Песков: РФ пока не видит перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине
Кремль не видит сейчас каких-либо возможностей урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путём, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас можно только констатировать: перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время на просматривается", — отметил представитель Кремля.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен заключать с Москвой какие-либо соглашения наподобие Минских.
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