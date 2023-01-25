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25 января, 09:44

Песков: РФ пока не видит перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Кремль не видит сейчас каких-либо возможностей урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путём, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас можно только констатировать: перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время на просматривается", — отметил представитель Кремля.

Песков пояснил, как долго не разговаривали Путин и Зеленский

Песков пояснил, как долго не разговаривали Путин и Зеленский

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен заключать с Москвой какие-либо соглашения наподобие Минских.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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