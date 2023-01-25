Песков: РФ пока не видит перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Кремль не видит сейчас каких-либо возможностей урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путём, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас можно только констатировать: перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время на просматривается", — отметил представитель Кремля.