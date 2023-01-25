Песков назвал абсурдными попытки связать любую группу хакеров с РФ

В Кремле удивлены тем, что любую группу хакеров ассоциируют с Россией, такие предположения абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сообщениях о хакерских атаках на сайты в Германии.

"Мы не в курсе, что это за группа. Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией", — сказал представитель Кремля, говоря об атаке Killnet.

Песков подчеркнул, что никто не может объяснить, почему такие группы ассоциируют именно с Россией, а не с какой-нибудь другой, например европейской страной. По мнению пресс-секретаря президента РФ, это абсурдно, так как Кремль видит, откуда идёт подавляющее большинство хакерских атак на РФ, и очень много подобных нападений — с территории США.

"Следует ли на основе этого ассоциировать все хакерские группировки с Белым домом? Наверное, звучало бы абсурдно", — заключил Песков.