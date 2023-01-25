Путин в феврале встретится с лидерами думских фракций
Пресс-секретарь президента Песков проанонсировал встречу Путина с лидерами фракций Госдумы
Президент России Владимир Путин поздно вечером во вторник провёл встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Обсуждались планы работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на целый год", — проинформировал представитель Кремля.
По словам Пескова, на февраль запланированы отдельные встречи Путина с лидерами думских фракций. Эти планы также обсуждались с Володиным на вчерашней встрече.
Напомним, что в самом начале года Песков сообщал, что Владимир Путин регулярно встречается с лидерами думских фракций, а о сроках новой встречи в таком формате Кремль обещал сообщить своевременно.
LIFE / Павел Баранов