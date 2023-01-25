Семенович не смогла открыть глаза перед концертом из-за наращённых ресниц

Российская певица, актриса, телеведущая Анна Семенович рассказала поклонникам в соцсетях об аллергии на наращённые ресницы. Из-за сильного отёка знаменитость не смогла даже открыть глаз, кроме того, у неё появился сильный насморк. И это всё перед концертом.

Семенович закрыла глаз из-за аллергии. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

"Мой роман с ресничками закончен. Опять началась дикая аллергия. <...> У меня сегодня концерт, но течёт нос, болит горло, чихаю", — рассказала артистка.

Саму историю Семенович рассказала поклонникам 23 января. Певица предстала на видео с пышными ресницами, но один глаз был закрыт. Звезда поделилась, что аллергия у неё не впервые: просто каждый раз делает наращивание и надеется, что обойдётся. Перед концертом Семенович решила снять искусственные ресницы. Певица также поинтересовалась у подписчиков, есть ли у кого-то такая же проблема.