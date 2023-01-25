СМИ узнали, когда откроются обновлённые магазины Zara
Магазины Zara планируют открыть в России под новым названием через 10 дней
Магазины сети Zara могут открыться в РФ под новым названием через десять дней. Об этом пишет "Москва 24" со ссылкой на источник. Таким образом, торговые точки станут доступны для покупателей с 4 февраля.
Ранее стало известно, что весной 2023 года на месте прежних магазинов Zara могут открыться новые. Их планирует запустить новый владелец российской части бизнеса испанской fashion-группы Inditex — Daher Group. При этом первая точка готовится в московском торговом центре "Авиапарк" под вывеской Maag.
Ранее Лайф писал, что из России в связи с событиями на Украине ушло меньше 9% компаний из стран Евросоюза и "Группы семи". Об этом заявили швейцарские учёные-экономисты.
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