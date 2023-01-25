СМИ узнали, когда откроются обновлённые магазины Zara

Магазины сети Zara могут открыться в РФ под новым названием через десять дней. Об этом пишет "Москва 24" со ссылкой на источник. Таким образом, торговые точки станут доступны для покупателей с 4 февраля.

Ранее стало известно, что весной 2023 года на месте прежних магазинов Zara могут открыться новые. Их планирует запустить новый владелец российской части бизнеса испанской fashion-группы Inditex — Daher Group. При этом первая точка готовится в московском торговом центре "Авиапарк" под вывеской Maag.