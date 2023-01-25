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25 января, 09:15

Врач раскрыла, в каких случаях любимый многими чай с лимоном может навредить

Эпидемиолог Антипова: Чай с лимоном противопоказан при желчнокаменной болезни и изжоге

Чай с лимоном имеет множество преимуществ, но есть и противопоказания, при которых начинать день с таким напитком нельзя. Подробнее о них рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова.

Специалист отметила, что стакан обычной воды натощак утром помогает проснуться пищеварительной системе. А лимон богат витаминами группы В, а также D, Е и РР, макро- и микроэлементами. Этот цитрус положительно влияет на работу иммунной системы, одаривая человека витаминным зарядом, силой и бодростью, что особенно нужно в холодное время года. Совместив лимон и воду, получим двойную пользу для организма. Увеличить эффект можно, добавив мёд, мяту, имбирь или куркуму. Но есть и подвох в таком напитке.

"Прибегать к такому водно-цитрусовому началу дня не стоит, если имеются заболевания желудочно-кишечного тракта (при желчнокаменной болезни, гастритах, язвенной болезни желудка, изжоге), выявлены аллергические реакции на утренние "добавки" к воде", — приводит слава врача "Здоровое питание.рф".

Противопоказаниями также являются заболевания сердечно-сосудистой системы и склонность к отёкам. В этих случаях рекомендуется консультация с врачом. А ещё чай с лимоном не стоит пить тем, у кого есть повышенная чувствительность зубной эмали.

Врач рассказала, кому нельзя пить чайный гриб

Врач рассказала, кому нельзя пить чайный гриб

Ранее стоматолог Елизавета Говорова рассказала, что цитрусовые и зелёный чай помогут добиться свежести дыхания. По её словам, в этом вопросе важно, чтобы продукты либо маскировали запах, либо повышали слюноотделение, потому что чаще всего причина запаха полости рта — это сухость, из-за чего бактерии размножаются с большой скоростью.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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