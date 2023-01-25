Магазин приложений App Store вновь стал доступен жителям России после перебоев

Для жителей России снова стал доступен магазин приложений App Store на операционной системе IOS после перебоев, которые длились около получаса.

Сбой в работе приложения произошёл не со стороны Apple, сообщили ТАСС в техподдержке. Там также посоветовали пользователям сбросить настройки сети и удалить VPN-сервисы, которые могут влиять на работу других приложений. Как стало известно Лайфу, свою причастность к сбоям в работе сервиса отвергли и в Роскомнадзоре.