Магазин приложений App Store вновь стал доступен жителям России после перебоев
Для жителей России снова стал доступен магазин приложений App Store на операционной системе IOS после перебоев, которые длились около получаса.
Сбой в работе приложения произошёл не со стороны Apple, сообщили ТАСС в техподдержке. Там также посоветовали пользователям сбросить настройки сети и удалить VPN-сервисы, которые могут влиять на работу других приложений. Как стало известно Лайфу, свою причастность к сбоям в работе сервиса отвергли и в Роскомнадзоре.
Ранее Лайф писал о том, что в России наблюдался сбой в работе магазина AppStore на устройствах компании Apple. Жалобы поступали и на другие приложения корпорации, а также на геймерский сервис Steam.
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