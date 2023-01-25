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25 января, 09:05

Матвиенко призвала сенаторов продемонстрировать созидательный патриотизм

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой продемонстрировать созидательный, активный патриотизм и действовать максимально слаженно в нынешних условиях.

"Учитывая широкие полномочия и высокий статус Совета Федерации, те уникальные возможности, которые сегодня есть у палаты как у законодательного и представительного органа власти, сенаторы в сегодняшних условиях обязаны действовать максимально слаженно и собранно. Мы должны продемонстрировать созидательный, активный патриотизм, который сегодня так востребован в российском обществе", — заявила Матвиенко во время открытия весенней сессии верхней палаты парламента.

Она также отметила, что эффективность работы сенаторов определяется не количеством слов, а качеством дел, решений и их дальнейшим воплощением в жизнь для граждан страны. Потому, подытожила Матвиенко, сенаторы будут осуществлять свои функции чётко и без популизма и все конкретные задачи будут выполнены.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Артур Белкин

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