Вагнеровцы выдавливают ВСУ из занятых ими кварталов Бахмута
Глава ДНР Пушилин рассказал о боях в кварталах Артёмовска, которые ещё недавно удерживались украинской армией
Российские подразделения ведут бои за кварталы Артёмовска (Бахмута), которые ещё недавно удерживались украинскими силовиками. Об этом сообщил в среду агентству ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
Он охарактеризовал боевые действия как "достаточно жёсткие" и отметил, что здесь ведут продвижение силы ЧВК "Вагнер".
"Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно ещё удерживались противником", — подчеркнул Пушилин.
Ранее Лайф сообщал, что российские силы сумели взять важные высоты вокруг села Клещеевка под Артёмовском, а в самом городе ежедневно идут интенсивные бои. В результате на сегодняшний день безопасно попасть в город Артёмовск бойцы ВСУ могут лишь по одной дороге, тогда как остальные пути для них оказались отрезаны.
Vk.com / Минобороны России