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25 января, 08:54

Вагнеровцы выдавливают ВСУ из занятых ими кварталов Бахмута

Глава ДНР Пушилин рассказал о боях в кварталах Артёмовска, которые ещё недавно удерживались украинской армией

Российские подразделения ведут бои за кварталы Артёмовска (Бахмута), которые ещё недавно удерживались украинскими силовиками. Об этом сообщил в среду агентству ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

Он охарактеризовал боевые действия как "достаточно жёсткие" и отметил, что здесь ведут продвижение силы ЧВК "Вагнер".

"Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно ещё удерживались противником", — подчеркнул Пушилин.

Вагнеровцы уже близки к окружению Бахмута

Вагнеровцы уже близки к окружению Бахмута

Ранее Лайф сообщал, что российские силы сумели взять важные высоты вокруг села Клещеевка под Артёмовском, а в самом городе ежедневно идут интенсивные бои. В результате на сегодняшний день безопасно попасть в город Артёмовск бойцы ВСУ могут лишь по одной дороге, тогда как остальные пути для них оказались отрезаны.

Обложка ©

Vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц

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