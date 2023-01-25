Вагнеровцы выдавливают ВСУ из занятых ими кварталов Бахмута

Российские подразделения ведут бои за кварталы Артёмовска (Бахмута), которые ещё недавно удерживались украинскими силовиками. Об этом сообщил в среду агентству ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

Он охарактеризовал боевые действия как "достаточно жёсткие" и отметил, что здесь ведут продвижение силы ЧВК "Вагнер".