ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона имени Челебиджихана

Установлено, что россиянин вступил в организацию добровольно в 2016 году и в дальнейшем принимал там активное участие. Имея возможность по своей воле выйти из батальона, отметили в УФСБ, мужчина не обратился к правоохранителям с заявлением об этом, а продолжил преступную деятельность. Теперь же в отношении него возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооружённом формировании, ему грозит до 15 лет лишения свободы.