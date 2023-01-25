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25 января, 08:41

ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона имени Челебиджихана

В Крыму задержали участника Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила пресс-служба местного управления ФСБ России.

"По подозрению в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования задержан житель города Севастополя", — указывается в сообщении ведомства.

Установлено, что россиянин вступил в организацию добровольно в 2016 году и в дальнейшем принимал там активное участие. Имея возможность по своей воле выйти из батальона, отметили в УФСБ, мужчина не обратился к правоохранителям с заявлением об этом, а продолжил преступную деятельность. Теперь же в отношении него возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооружённом формировании, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ФСБ пресекла теракт против сотрудников полиции, который планировался по поручению Киева

ФСБ пресекла теракт против сотрудников полиции, который планировался по поручению Киева

Ранее ФСБ РФ в Крыму пресекла деятельность ячейки "Хизб ут-тахрир" с украинскими координаторами. Участники организации распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды россиян.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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