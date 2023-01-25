ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона имени Челебиджихана
В Крыму задержали участника Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила пресс-служба местного управления ФСБ России.
"По подозрению в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования задержан житель города Севастополя", — указывается в сообщении ведомства.
Установлено, что россиянин вступил в организацию добровольно в 2016 году и в дальнейшем принимал там активное участие. Имея возможность по своей воле выйти из батальона, отметили в УФСБ, мужчина не обратился к правоохранителям с заявлением об этом, а продолжил преступную деятельность. Теперь же в отношении него возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооружённом формировании, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ РФ в Крыму пресекла деятельность ячейки "Хизб ут-тахрир" с украинскими координаторами. Участники организации распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды россиян.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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