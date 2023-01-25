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25 января, 08:28

Захарова сравнила Конституцию Украины со сломанным компасом

Захарова: На Украине невозможен коррупционный скандал из-за отсутствия закона

На Украине нет деления на закон и зону беззакония, поэтому там невозможен коррупционный скандал. А конституция этой страны похожа на сломавшийся компас. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Коррупционный скандал может быть там, где есть зона действия закона, и там, где закон, к сожалению, отступает или его нарушают. И вот наступает зона беззакония. Какое там деление? Там нет никакого деления. Много лет эта зона [беззакония] расширялась и полностью вытесняла любое представление о законе", — сказала она в эфире авторской программы на "Радио Sputnik".

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По мнению Захаровой, даже погода более стабильна, чем Конституция Украины, которая постоянно меняется. Дипломат считает, что в любом законе возможны доработки, но "не на 180 градусов", как стрелка в сломавшемся компасе.

Захарова заявила о том, что причиной кризиса на Украине стали действия представителей киевского режима. Она назвала их людьми с преступной ментальностью, которые много лет формировали нынешнюю экстраординарную ситуацию в стране "своим беззаконием".

Ранее Мария Захарова заявила о том, что репрессивная машина киевского режима дошла до абсурда, когда объявила оккупантом персонажа Чебурашку.

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Telegram / Мария Захарова

Илья Суриков

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