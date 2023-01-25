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Регион
Опубликовано 25 января 2023, 11:16
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Даша Корейка и Хилми Форкс попросили подписчиков скинуться им на штраф и спасти от блокировки

Депутат Лантратова сообщила о скорой блокировке страниц блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса

Обложка © T.me / dashaxkareyka, hilmi_forks1

Обложка © T.me / dashaxkareyka, hilmi_forks1

В России скоро заблокируют соцсети блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса, на которых завели административные дела за пропаганду ЛГБТ. Их аккаунты внесут в реестр запрещённых сайтов. Об этом сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова.

"Удалось добиться блокировки каналов блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса... Как нам стало известно от Росмолодёжи, страницы блогеров вскоре будут заблокированы. Уже принято решение об их включении в Единый реестр запрещённых сайтов", — заявила она РИА "Новости".

Лантратова добавила, что блогеры "были взволнованы новостью о возбуждении дела и предложили подписчикам помочь оплатить им штраф". Но, как считает депутат, Корейка и Форкс не должны иметь возможность "собирать деньги с наших детей".

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Напомним, ранее Лантратова попросила проверить блогеров на пропаганду ЛГБТ. Парламентарий считает, что ролики тиктокеров носят "преимущественно аморальный и деструктивный характер", а также представляют собой открытое распространение запрещённой информации, в частности рекламы наркотиков. Накануне, 24 января, стало известно, что на

Дашу Корейку и Хилми Форкса завели административные дела по статье о пропаганде ЛГБТ.

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Александра Вишнякова
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