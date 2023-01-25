Даша Корейка и Хилми Форкс попросили подписчиков скинуться им на штраф и спасти от блокировки

В России скоро заблокируют соцсети блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса, на которых завели административные дела за пропаганду ЛГБТ. Их аккаунты внесут в реестр запрещённых сайтов. Об этом сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова.

"Удалось добиться блокировки каналов блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса... Как нам стало известно от Росмолодёжи, страницы блогеров вскоре будут заблокированы. Уже принято решение об их включении в Единый реестр запрещённых сайтов", — заявила она РИА "Новости".