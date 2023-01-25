Законопроект о Всебелорусском собрании принят в Минске в окончательном чтении

Законопроект о Всебелорусском собрании принят этим утром в Минске в окончательном чтении, сообщает агентство БелТА. Документ определяет порядок формирования собрания, его полномочия и структуру, а также закрепляет правовой статус, права и обязанности делегатов. Сегодня его утвердила нижняя палата белорусского парламента (Палата представителей), теперь своё слово должна сказать верхняя палата (Совет Республики), после чего закон отправится на подпись к президенту Александру Лукашенко.

Первую часть Всебелорусского собрания будут составлять президент, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, представители исполнительной и судебной власти (всего 440 человек). Другая часть — представители местных советов депутатов (350 человек), а ещё одна часть — представители гражданского общества (400 человек). В законе утверждено, что делегатами могут быть только граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом.