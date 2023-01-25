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25 января, 08:01

Россияне массово жалуются на сбой в работе приложения AppStore

Приложение AppStore перестало открываться у целого ряда жителей России

Сбой в работе приложения AppStore, работающего на устройствах компании Apple, наблюдается на территории России. Внимание на это обратил сервис Donwdetector.

В России наблюдаются сбои в работе приложения AppStore. Скриншот © App Store

В России наблюдаются сбои в работе приложения AppStore. Скриншот © App Store

Кроме того, жалобы поступают на работу других сервисов компании Apple, а также приложения Steam, которое пользуется популярностью у геймеров. При этом некоторые пользователи спокойно продолжают пользоваться "яблочным" маркетплейсом — приложением, причём без применения сервисов VPN.

Умные устройства Redmond перестали работать из-за конфликта в компании

Умные устройства Redmond перестали работать из-за конфликта в компании

Ранее же Лайф рассказывал, что российские операторы не смогли договориться с компанией Apple о поддержке в смартфонах iPhone 14 функций VoLTE и VoWiFi, которые предназначены для улучшения качества связи.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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