Россияне массово жалуются на сбой в работе приложения AppStore

Сбой в работе приложения AppStore, работающего на устройствах компании Apple, наблюдается на территории России. Внимание на это обратил сервис Donwdetector.

В России наблюдаются сбои в работе приложения AppStore. Скриншот © App Store

Кроме того, жалобы поступают на работу других сервисов компании Apple, а также приложения Steam, которое пользуется популярностью у геймеров. При этом некоторые пользователи спокойно продолжают пользоваться "яблочным" маркетплейсом — приложением, причём без применения сервисов VPN.