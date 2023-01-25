Воздушная тревога в среду утром была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены прозвучали во всех украинских регионах практически одновременно с разницей в минуту. Пока о каких-либо ЧП, разрушениях и ущербе на территории страны не сообщалось.