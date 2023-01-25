Тревога звучит на всей территории Украины 25 января
Воздушная тревога в среду утром была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.
Сирены прозвучали во всех украинских регионах практически одновременно с разницей в минуту. Пока о каких-либо ЧП, разрушениях и ущербе на территории страны не сообщалось.
Напомним, что в прошлый раз воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины 20 января. А за несколько дней до этого сирены воздушной тревоги сработали в пяти регионах: в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Полтавской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожья.
Shutterstock