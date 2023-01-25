Неадекватная россиянка избила ребёнка в лифте и закрылась от участкового дома

В Нижнем Новгороде жительница одной из новостроек избила ребёнка в лифте, поскольку из-за него ей пришлось спускаться на другой этаж. Как стало известно Лайфу, её разыскивает полиция.

В Нижнем Новгороде женщина избила мальчика в лифте. Видео © LIFE

Инцидент сняла камера видеонаблюдения в лифте. Женщина хотела подняться с третьего на одиннадцатый этаж, но кабина сперва спустилась на первый. Там в лифт вошёл 11-летний мальчик. После того как двери закрылись, женщина начала кричать и бить ребёнка по лицу. На четвёртом этаже она с силой вышвырнула его из кабины.

Мальчик рассказал обо всём родителям, они заявили в полицию. Позже женщина сама написала матери ребёнка и в первую очередь обвинила мальчика в произошедшем. Она утверждала, что он начал её пинать и обзывать, но затем всё же извинилась и сказала, что это не было избиением.

Виновницу ищут полицейские, участковый провёл опрос среди соседей. Одна из соседок рассказала, что живущая у неё за стеной девушка очень агрессивная и не совсем адекватна. Сама же избившая ребёнка женщина никому не открывает дверь.