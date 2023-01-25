В Москве поймали иностранца, выдавшего более 500 фальшивых миграционных документов

В Москве полицейские задержали 46-летнего иностранца за выдачу поддельных миграционных документов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых миграционных документов. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

По предварительным данным, задержанный заказывал у знакомого бланки о прибытии иностранца, а затем ставил на них необходимые печати, купленные в Сети, и передавал клиентам. Как сообщает "МВД Медиа", занимался подозреваемый оборотом поддельных документов с мая 2021 года. За это время к нему обратилось более 500 мигрантов. Стоимость услуг иностранца составляла от четырёх с половиной до шести тысяч рублей.

Правоохранители обыскали место жительства подозреваемого и изъяли средства связи, банковские карты, черновые записи, заполненные поддельные бланки уведомлений, а также печати, принтер и ноутбук. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.

Кроме того, правоохранители нашли и задержали его сообщников. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовных дел об организации незаконной миграции.