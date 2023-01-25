Начал понемногу общаться, но ещё нуждается в ИВЛ: Появились новые сообщения о состоянии Романа Костомарова

Знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, ранее попавший в реанимацию с пневмонией, пришёл в себя, но, несмотря на улучшение его состояния, врачи всё ещё вынуждены прибегать к искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник.