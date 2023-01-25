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25 января, 08:27

Начал понемногу общаться, но ещё нуждается в ИВЛ: Появились новые сообщения о состоянии Романа Костомарова

"Матч ТВ": Роман Костомаров всё ещё нуждается в аппарате ИВЛ

Знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, ранее попавший в реанимацию с пневмонией, пришёл в себя, но, несмотря на улучшение его состояния, врачи всё ещё вынуждены прибегать к искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник.

"Пришёл в себя, уже может понемногу общаться. Врачи ждут результатов анализов, чтобы определиться с дальнейшим лечением. Пока всё ещё вынуждены прибегать к ИВЛ",  цитирует телеканал своего собеседника.

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Напомним, что 45-летний Костомаров был доставлен в реанимацию с пневмонией 10 января. Его подключили одновременно и к ИВЛ, и аппарату ЭКМО. Позже выяснилось, что у фигуриста выявили двусторонний гидроторакс. Положительную динамику в состоянии спортсмена врачи начали отмечать 17 января, а 24 января стало известно, что олимпийский чемпион начинает приходить в себя.

Обложка ©

LIFE / Давид Давашкин

Александра Вишнякова

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