Российский препарат против ВИЧ станет на треть дешевле иностранного аналога
ФАС согласовала стоимость второго отечественного дженерика "Этравирин ПСК" для лечения ВИЧ
Российский дженерик "Этравирин ПСК" будет дешевле импортного аналога на 34%. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
"ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК". Она снижена относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Интеленс" на 34%", — говорится в сообщении.
Таким образом, теперь цена упаковки с 60 капсулами составляет 11 532,57 рубля, хотя импортный препарат стоит 17 486,84 рубля. А ещё ФАС направит уведомление фармпроизводителю дженерика "Клесидра" о снижении стоимости препарата более чем на 15%. В ведомстве отметили, что это позволит сделать данные препараты более доступными для россиян. В медучреждениях эти лекарства и вовсе будут предоставляться безвозмездно пациентам в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, подчеркнули в ФАС.
Ранее компания Janssen сообщила о неудачном завершении испытаний вакцины от ВИЧ. Исследования с препаратом Mosaico начались ещё в 2019 году и проводились среди 3900 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
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