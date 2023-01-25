Российский препарат против ВИЧ станет на треть дешевле иностранного аналога

Российский дженерик "Этравирин ПСК" будет дешевле импортного аналога на 34%. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК". Она снижена относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Интеленс" на 34%", — говорится в сообщении.

Таким образом, теперь цена упаковки с 60 капсулами составляет 11 532,57 рубля, хотя импортный препарат стоит 17 486,84 рубля. А ещё ФАС направит уведомление фармпроизводителю дженерика "Клесидра" о снижении стоимости препарата более чем на 15%. В ведомстве отметили, что это позволит сделать данные препараты более доступными для россиян. В медучреждениях эти лекарства и вовсе будут предоставляться безвозмездно пациентам в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, подчеркнули в ФАС.