Молодые россияне рассказали, что для них самое важное, и это вовсе не деньги и карьера

Благополучие и здоровье родных и близких являются для российской молодёжи наиболее важными жизненными ценностями, тогда как слава и общественное признание в этой шкале находятся на одной из последних строчек. Такие результаты опроса аналитического центра НАФИ оказались в распоряжении Лайфа.

О важности благополучия и здоровья близких заявили 70% участников опроса, тогда как 43% поставили на первое место любовь и личные отношения. О карьере и материальной обеспеченности как важнейших элементах пирамиды жизненных ценностей заявили 38% и 37% респондентов соответственно. А вот о важности славы и успеха рассказали лишь 10% молодых россиян.

При этом абсолютное большинство представителей молодёжи — 92% респондентов — хотели бы в будущем занимать лидирующие позиции в своей сфере. По мнению опрошенных, лидер является авторитетом и занимает хорошее положение в обществе (с этим согласны 61% девушек и 50% юношей).