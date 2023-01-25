"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 января, 08:38

Молодые россияне рассказали, что для них самое важное, и это вовсе не деньги и карьера

НАФИ: Здоровье и благополучие близких являются наиболее важными для российской молодёжи

Благополучие и здоровье родных и близких являются для российской молодёжи наиболее важными жизненными ценностями, тогда как слава и общественное признание в этой шкале находятся на одной из последних строчек. Такие результаты опроса аналитического центра НАФИ оказались в распоряжении Лайфа.

О важности благополучия и здоровья близких заявили 70% участников опроса, тогда как 43% поставили на первое место любовь и личные отношения. О карьере и материальной обеспеченности как важнейших элементах пирамиды жизненных ценностей заявили 38% и 37% респондентов соответственно. А вот о важности славы и успеха рассказали лишь 10% молодых россиян.

При этом абсолютное большинство представителей молодёжи — 92% респондентов — хотели бы в будущем занимать лидирующие позиции в своей сфере. По мнению опрошенных, лидер является авторитетом и занимает хорошее положение в обществе (с этим согласны 61% девушек и 50% юношей).

Названо 6 шагов на случай, если не получается уложиться в дедлайн

Названо 6 шагов на случай, если не получается уложиться в дедлайн

Ранее же Лайф рассказывал, кого российские студенты назвали самыми выдающимися личностями в истории нашей страны.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров