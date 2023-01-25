Поставки американских танков Abrams на Украину могут растянуться на годы, пишут СМИ
WP: Танки Abrams могут не прийти на Украину в ближайшие месяцы или даже годы
Украина, предположительно, не сможет получить американские танки Abrams в ближайшее время, а их поставки растянутся на месяцы или даже годы. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников администрации США.
Один из политиков сообщил изданию, что танки, о поставках которых может объявить президент США Джо Байден, не будут предназначены для ближайших боёв, а их отправка займёт достаточно длительное время. Не стоит, по версии газеты, их ждать до весны, когда Киев якобы планирует контрнаступление. Телеканал ABC уточняет, что Украина не получит танки ещё более года, так как Вашингтону необходимо заключить контракты с производителями.
Ранее агентство Anadolu заявило, что президент США Джо Байден может объявить об отправке на Украину от 30 до 50 танков Abrams. Заявление ожидается в среду, 25 января.
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