Россияне смогут отблагодарить своих учителей в рамках масштабной акции от Минпросвещения

Министерство просвещения РФ совместно с Российским обществом "Знание" готовит акцию "Скажи спасибо своему учителю". Об этом глава ведомства Сергей Кравцов рассказал на открытии марафона "Пространство знаний".

Сергей Кравцов анонсировал акцию "Скажи спасибо своему учителю". Видео © LIFE

"Мы планируем такую акцию совместно с обществом "Знание" — "Скажи спасибо своему учителю". Чтобы взрослые, состоявшиеся люди могли позвонить и поблагодарить своего учителя, своего наставника", — заявил министр.

По его словам, при необходимости министерство поможет найти телефон учителя, которого хотелось бы поблагодарить. Он считает, что эта акция очень важна, а педагогам будет приятно услышать тёплые слова от учеников.

"Потому что не секрет, что, когда завершается школа, уже вырастают ребята, не все вспоминают о своём учителе. А учитель, конечно, как вчера сказал президент, наверное, самая важная профессия на Земле. Это мировоззрение, становление будущего человека", — добавил Кравцов.

В среду, 25 января, Российское общество "Знание" организовало марафон, посвящённый празднику студенчества — Татьяниному дню. В рамках мероприятия проводят мастер-классы и выступления, в которых принимают участие государственные деятели, учёные и представители сферы медиа.