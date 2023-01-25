Зеленский одобрил новую порцию санкций против священников

Среди лиц, против которых вводятся санкции, указаны наместник Киево-Печерской лавры Пётр Лебедь, бизнесмен и клирик Вадим Новинский, митрополит Изюмский и Купянский Олег Иванов, а также служители церкви из Крыма. Ограничения против них вводятся сроком на пять лет и предусматривают блокировку всех активов, аннулирование или приостановку лицензий, запрет на аренду государственного имущества, аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров, а также лишение государственных наград Украины.