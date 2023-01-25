Зеленский одобрил новую порцию санкций против священников
Президент Украины Зеленский одобрил санкции СНБО против ещё десяти представителей УПЦ и РПЦ
Украинский президент Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении десяти представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и Русской православной церкви (РПЦ). Документ опубликовал в среду офис Зеленского.
Среди лиц, против которых вводятся санкции, указаны наместник Киево-Печерской лавры Пётр Лебедь, бизнесмен и клирик Вадим Новинский, митрополит Изюмский и Купянский Олег Иванов, а также служители церкви из Крыма. Ограничения против них вводятся сроком на пять лет и предусматривают блокировку всех активов, аннулирование или приостановку лицензий, запрет на аренду государственного имущества, аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров, а также лишение государственных наград Украины.
Напомним, что это уже не первые санкции Киева против священников. Не так давно Зеленский подписал указ, приостанавливающий гражданство тринадцати священников канонической Украинской православной церкви. В частности, в список попал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого СБУ подозревает в госизмене. Кроме того, президент Украины подписал указ СНБО о введении санкций против 22 представителей Русской православной церкви. Список возглавил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Сам он, кстати, отреагировал на это очень спокойно.
Getty Images / Ukrainian Presidency