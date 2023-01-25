"Может вдохновить на всю жизнь": Древаль раскрыл причины популярности общества "Знание"

Секрет успеха Российского общества "Знание" в заинтересованности самих молодых россиян, в растущем спросе на достоверную информацию и в возможности для молодёжи перенять опыт выдающихся соотечественников. Об этом рассказал генеральный директор общества Максим Древаль в ходе марафона, который "Знание" проводит в честь Татьяниного дня — праздника студенчества.

Максим Древаль назвал три главные причины успеха общества "Знание" у российской молодёжи. Видео © LIFE

"Главная причина успеха того, что делает общество "Знание", — это осознанность, активность, заинтересованность молодых людей. Мы видим, как они тянутся к саморазвитию, знаниям, обучению. С другой стороны — время, в которое мы живём: постоянно меняющиеся индустрии, профессии, очень быстро устаревает информация, сейчас особенно много фейковой информации. Это порождает спрос на достоверные знания, помогающие развитию", — отметил Древаль.

Третьим пунктом он назвал поддержку талантливых, выдающихся людей. В сообщество лекторов "Знания" входят главы крупнейших корпораций, министры, учёные, деятели культуры, спортсмены. И молодые люди могут с ними пообщаться вживую, узнать их историю.

"Это уникальная возможность, и для молодых людей это грандиозное событие. Они знают, что действительно можно попасть на работу в одну из этих компаний, предложить свой проект, его могут поддержать. Можно просто пожать руку, обнять человека, которым ты гордишься, восхищаешься. Это может вдохновить тебя на всю жизнь или помочь тебе определить путь, по которому ты пойдёшь", — добавил Древаль.

В этом году Российское общество "Знание" предложило отметить Татьянин день по-настоящему молодёжно. Сегодня, 25 января, мультимедийная студия в Москве открыла двери в мир увлекательного просветительского контента: студентов ждут мастер-классы, выступления, интервью, паблик-токи. В марафоне примут участие учёные, государственные деятели, представители медиасферы и многие другие лидеры мнений.