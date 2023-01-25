VK подготовил ко Дню студента конкурсы, тесты и другие развлечения

Холдинг VK в День студента запустил для учащихся вузов несколько тематических развлекательных инициатив, в числе которых — конкурсы, тесты и забавные ролики. Кроме того, сегодня открывается набор на оплачиваемую стажировку по популярным направлениям — от разработки до информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили в холдинге, в честь Дня студента "VK Клипы" покажут, какими приметами пользуются учащиеся, чтобы сдать экзамены и зачёты. На площадке появится серия роликов с инструкциями популярных клиперов, как поймать удачу. А "VK Образование" проведёт конкурс в "VK Клипах" — участникам предложат снять видео про их реакцию на первую зарплату. Выкладывать свои шедевры можно с хештегом #VKДеньстудента, а авторы лучших получат призы, среди которых — умная колонка "VK Капсула Нео" и мерч от "VK Образования".

Кроме того, пользователи "ВКонтакте" смогут примерить тематическую маску и рассказать, без чего не представляют учёбу, использовав стартер-пак настоящего студента в мини-приложении "Рассказать друзьям". Также студенты и все желающие смогут выполнить задания в сервисе "Другое Дело", в мини-приложении к тому же появятся задания квеста "СтудЗаряд", благодаря которому можно проверить себя на логику, внимательность и креатив.

Но всё же самый главный подарок для студентов от холдинга — оплачиваемая стажировка. В этом году она пройдёт в расширенном формате: впервые в две волны — весной и летом. Набор как по IT-направлениям, таким как фронтенд- и бэкенд-разработка, тестирование, аналитика и мобильная разработка, так и по смежным специальностям: дизайн, маркетинг, управление проектами, информационная безопасность и игровой контент. Набраться опыта студентам предлагают в командах "ВКонтакте", "Маруси", "Почты Mail.ru", "VK Видео", "VK Play" и других проектов под руководством опытных наставников из числа экспертов компании. Учащиеся вузов будут решать реальные задачи, например тестировать B2C-сервисы или разрабатывать модели компьютерного зрения.

Стажировки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде, формат и график зависят от проекта, но в большинстве случаев студенты смогут получать опыт удалённо. Продолжительность программы составляет пять месяцев — с апреля по август. Как уточнили в пресс-службе VK, стажировка будет занимать от 20 часов в неделю в учебное время и около 40 часов в неделю в летние месяцы. Программа в первую очередь рассчитана на студентов старших курсов. Подать заявку и пройти отбор можно до 26 февраля. При этом можно попробоваться сразу на несколько направлений.