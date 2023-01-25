Killnet, Infinity и Anonymous хакнули работу немецких аэропортов

Российские хакеры из группировок Killnet, Infinity и Anonymous начали массированную атаку на сайты государственных структур, банков и объектов транспортной инфраструктуры Германии. Первой жертвой пали сайты почти всех основных немецких аэропортов. На данный момент не открываются главные страницы воздушных гаваней Берлина, Франкфурта, Гамбурга, Дрездена и Дюссельдорфа.

Ошибка при попытке перейти на сайт Берлинского аэропорта. Скриншот © LIFE

По состоянию на 12:20 мск также не работают сайты немецкой службы внешней разведки и Бундестага.

По словам самих хакеров, атака является ответной мерой на согласие канцлера Германии Олафа Шольца отправить Киеву танки Leopard модели 2А6.