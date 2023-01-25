Killnet, Infinity и Anonymous хакнули работу немецких аэропортов
Русские хакеры обрушили работу сайтов аэропортов Берлина, Франкфурта, Гамбурга, Дрездена и Дюссельдорфа
Российские хакеры из группировок Killnet, Infinity и Anonymous начали массированную атаку на сайты государственных структур, банков и объектов транспортной инфраструктуры Германии. Первой жертвой пали сайты почти всех основных немецких аэропортов. На данный момент не открываются главные страницы воздушных гаваней Берлина, Франкфурта, Гамбурга, Дрездена и Дюссельдорфа.
Ошибка при попытке перейти на сайт Берлинского аэропорта. Скриншот © LIFE
По состоянию на 12:20 мск также не работают сайты немецкой службы внешней разведки и Бундестага.
По словам самих хакеров, атака является ответной мерой на согласие канцлера Германии Олафа Шольца отправить Киеву танки Leopard модели 2А6.
Ранее Лайф рассказывал, как российские хакеры RaHDit раскрыли данные полутора тысяч шпионов Cлужбы внешней разведки Украины. Среди них оказался директор пекинского филиала "Укрспецэкспорта" Геннадий Романчин. Кроме того, "злые русские хакеры" слили данные офицеров НАТО, стоящих за кибератаками на Россию. В списке оказались 100 кадровых военных, а также лиц, оказывающих услуги и консультации киберцентрам на Украине и в странах Балтии.
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