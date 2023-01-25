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25 января, 09:32

Песков: Ситуация в мире чрезвычайно напряжённая, и пока не видно разрядки

Нынешняя ситуация в мире является крайне напряжённой, а выбранный США и НАТО курс не позволяет пока увидеть в ней элементов разрядки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Она (ситуация в мире. — Прим. Лайфа) чрезвычайно, чрезвычайно напряжённая. И перспективы развития ситуации с учётом линии, которая выбрана Североатлантическим альянсом и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки", — заявил Песков.

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Ранее Лайф сообщал, что стрелки символических часов Судного дня, которые отражают представления учёных-атомщиков о том, насколько мир близок к ядерной войне, сдвинули на 10 секунд вперёд. Теперь они показывают, что до "ядерной полуночи" осталось 90 секунд. При этом остановить тиканье часов могут канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, для этого политикам нужно понять, что "украинская стрелка заржавела".

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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