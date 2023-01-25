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25 января, 09:38

Песков заявил об отсутствии контактов с ФРГ на фоне возможных поставок немецких танков Киеву

Москва не ведёт с Берлином обсуждений на тему возможных поставок Киеву немецких танков Leopard. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не ведётся", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В Чехии сообщили о невозможности поставить Киеву танки Leopard 2, обещанные Германией

В Чехии сообщили о невозможности поставить Киеву танки Leopard 2, обещанные Германией

Напомним, ранее Германия всячески отказывалась передавать Киеву танки Leopard, из-за чего в Берлине разгорелся скандал. При этом новый глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ в ближайшее время примет решение по передаче танков. В последние дни западные партнёры Германии усилили давление на Олафа Шольца, чтобы канцлер поставил боевые машины на Украину. СМИ узнали, что, скорее всего, Берлин даст на это добро в ближайшие дни.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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