Песков заявил об отсутствии контактов с ФРГ на фоне возможных поставок немецких танков Киеву
Москва не ведёт с Берлином обсуждений на тему возможных поставок Киеву немецких танков Leopard. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не ведётся", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Напомним, ранее Германия всячески отказывалась передавать Киеву танки Leopard, из-за чего в Берлине разгорелся скандал. При этом новый глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ в ближайшее время примет решение по передаче танков. В последние дни западные партнёры Германии усилили давление на Олафа Шольца, чтобы канцлер поставил боевые машины на Украину. СМИ узнали, что, скорее всего, Берлин даст на это добро в ближайшие дни.
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