Песков: Надо проработать расширение льгот для семей мобилизованных на участников ЧВК
В Кремле пока не обсуждали инициативу расширить льготы для семей мобилизованных на близких участников частной военной компании, этот вопрос предстоит проработать. Соответствующее заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это новая инициатива, безусловно, её предстоит ещё проработать со всеми ведомствами. Подобные инициативы нуждаются в очень серьёзной и многосторонней проработке", — сказал он.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал внесение в ГД законопроекта о статусе "Дети спецоперации". По его словам, документ позволит принимать нормативные акты о введении для ребят льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны. В партии также уточнили, что статус "Дети спецоперации" могут получить те, кто жил в зоне СВО до 17 лет.
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