"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 января, 09:36

Песков: Надо проработать расширение льгот для семей мобилизованных на участников ЧВК

В Кремле пока не обсуждали инициативу расширить льготы для семей мобилизованных на близких участников частной военной компании, этот вопрос предстоит проработать. Соответствующее заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это новая инициатива, безусловно, её предстоит ещё проработать со всеми ведомствами. Подобные инициативы нуждаются в очень серьёзной и многосторонней проработке", — сказал он.

Мобилизованные, контрактники и добровольцы получат двойной стаж за участие в СВО

Мобилизованные, контрактники и добровольцы получат двойной стаж за участие в СВО

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал внесение в ГД законопроекта о статусе "Дети спецоперации". По его словам, документ позволит принимать нормативные акты о введении для ребят льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны. В партии также уточнили, что статус "Дети спецоперации" могут получить те, кто жил в зоне СВО до 17 лет.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров