Песков: Надо проработать расширение льгот для семей мобилизованных на участников ЧВК

В Кремле пока не обсуждали инициативу расширить льготы для семей мобилизованных на близких участников частной военной компании, этот вопрос предстоит проработать. Соответствующее заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это новая инициатива, безусловно, её предстоит ещё проработать со всеми ведомствами. Подобные инициативы нуждаются в очень серьёзной и многосторонней проработке", — сказал он.