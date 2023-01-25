В Кремле указали на абсурдность призывов вооружать Украину "ради мира"

В Кремле раскритиковали призывы западных стран к продолжению усиления украинской армии якобы ради безопасности на европейском континенте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти высказывания абсурдом, комментируя соответствующую публикацию в The Washington Post.

"К нашему сожалению, мы видим очень много проявлений убеждённости ряда политиков, ряда экспертов, военных и так далее, которые считают, что, именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента. Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли — и военной, и политической", — пояснил журналистам представитель Кремля.