В Кремле указали на абсурдность призывов вооружать Украину "ради мира"
Пресс-секретарь президента Песков назвал тупиковой мысль о том, что усиление украинской армии "обезопасит" Европу
В Кремле раскритиковали призывы западных стран к продолжению усиления украинской армии якобы ради безопасности на европейском континенте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти высказывания абсурдом, комментируя соответствующую публикацию в The Washington Post.
"К нашему сожалению, мы видим очень много проявлений убеждённости ряда политиков, ряда экспертов, военных и так далее, которые считают, что, именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента. Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли — и военной, и политической", — пояснил журналистам представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что почти половина европейцев из девяти стран Евросоюза хотят прекращения конфликта на Украине, даже если Киеву придётся отказаться от притязаний на отдельные территории. Об этом свидетельствуют данные опроса Euroskopia.
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