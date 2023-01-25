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25 января, 09:58
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В Роскомнадзоре назвали причину сбоя в работе App Store

РКН: Сбой в работе App Store произошёл из-за проблем в иностранной CDN

Перебои в магазине приложений App Store возникли из-за сбоя в работе иностранной сетевой инфраструктуры доставки контента (CDN). Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Роскомнадзора со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

"По информации ЦМУ ССОП, недоступность ряда зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранной CDN. В настоящее время упомянутая CDN работает стабильно", — подчеркнули в ведомстве.

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Сегодня россияне массово пожаловались на сбой в работе App Store. Приложение просто перестало открываться. Перебои длились примерно полчаса, к настоящему моменту магазин на iOS уже работает.

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Светлана Оперук

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