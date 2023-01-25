В Роскомнадзоре назвали причину сбоя в работе App Store

Перебои в магазине приложений App Store возникли из-за сбоя в работе иностранной сетевой инфраструктуры доставки контента (CDN). Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Роскомнадзора со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.