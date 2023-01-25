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25 января, 10:02

Песков заявил, что Путин знает и любит творчество Владимира Высоцкого

<p>Президент России Владимир Путин во время посещения музея "Дом Высоцкого на Таганке" в 2018 году. Обложка © Официальный сайт Президента России</p>

Президент России Владимир Путин во время посещения музея "Дом Высоцкого на Таганке" в 2018 году. Обложка © Официальный сайт Президента России

Президент России Владимир Путин любит и знает творчество Владимира Высоцкого, он посещал расположенный в столице музей в честь артиста. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого "Спасибо, что живой". Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого", — отметил представитель Кремля.

Владимир Путин посещал музей Высоцкого в столице в 2018 году. Тогда же он побывал на репетиции театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!" и пообщался с молодыми актёрами. Добавим, что 25 января отмечается день рождения певца и актёра, которому в этом году исполнилось бы 85 лет.

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Ранее же Лайф рассказывал, что Владимир Путин 25 января, в День российского студенчества (Татьянин день), посетит МГУ им. М.В. Ломоносова.

Александр Юнашев

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