Песков заявил, что Путин знает и любит творчество Владимира Высоцкого

Президент России Владимир Путин любит и знает творчество Владимира Высоцкого, он посещал расположенный в столице музей в честь артиста. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого "Спасибо, что живой". Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого", — отметил представитель Кремля.