Песков заявил, что Путин знает и любит творчество Владимира Высоцкого
Президент России Владимир Путин во время посещения музея "Дом Высоцкого на Таганке" в 2018 году. Обложка © Официальный сайт Президента России
Президент России Владимир Путин любит и знает творчество Владимира Высоцкого, он посещал расположенный в столице музей в честь артиста. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого "Спасибо, что живой". Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого", — отметил представитель Кремля.
Владимир Путин посещал музей Высоцкого в столице в 2018 году. Тогда же он побывал на репетиции театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!" и пообщался с молодыми актёрами. Добавим, что 25 января отмечается день рождения певца и актёра, которому в этом году исполнилось бы 85 лет.
Ранее же Лайф рассказывал, что Владимир Путин 25 января, в День российского студенчества (Татьянин день), посетит МГУ им. М.В. Ломоносова.