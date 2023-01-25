Папа римский Франциск: Гомосексуализм — это не преступление, но грех

Папа римский Франциск заявил, что гомосексуализм является грехом, но нетрадиционные отношения нельзя считать преступлением. По словам понтифика, геи не должны подвергаться маргинализации и дискриминации, их необходимо научиться принимать такими, какие они есть.

"Бог любит всех своих детей такими, какие они есть. <...> Быть ​​гомосексуалистом — это не преступление", — подчеркнул папа римский в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

По подсчётам правозащитной организации The Human Dignity Trust, свыше 60 стран мира криминализируют гомосексуальные отношения, в 11 из них за однополый секс грозит смертная казнь. Назвав такие законы несправедливыми, Франциск подчеркнул, что католическая церковь должна работать над тем, чтобы положить им конец.