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25 января, 10:43

Теперь официально: Германия направит Украине 14 танков Leopard 2

Кабмин ФРГ подтвердил, что отправит Украине танки Leopard 2

Правительство Германии официально объявило, что отправит Украине танки Leopard 2. Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт этих боевых машин.

"Федеральное правительство решило предоставить украинским вооружённым силам боевые танки Leopard 2. Германия выдаст разрешения странам-партнёрам, которые хотят из собственных запасов отправить Leopard 2 Украине", — отметил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

На первом этапе из запасов Бундесвера Киеву отправят роту из 14 боевых машин.

Песков: Дорогие американские и немецкие танки сгорят на Украине

Песков: Дорогие американские и немецкие танки сгорят на Украине

Напомним, ранее Германия всячески отказывалась передавать Киеву танки Leopard, из-за чего в Берлине разгорелся скандал. Из-за этого в последние дни западные партнёры ФРГ усилили давление на Олафа Шольца, чтобы канцлер поставил боевые машины на Украину. Также Польша уже официально запросила у Правительства Германии разрешение на передачу Киеву немецких танков.

Обложка ©

Getty Images / Philipp Schulze

Александра Вишнякова

Комментарий

1
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artсегодня в 12:01

все идет по нарастающей!

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