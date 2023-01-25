Продавщицам и учительницам посоветовали сменить работу в случае беременности

Для беременных женщин наиболее опасна работа в социальной сфере, например образовании и торговле, и медицине. К такому выводу пришла группа учёных из Южной Кореи. Результаты их исследования опубликовал Journal of Occupational Health.

"Профессиональная деятельность влияет на репродуктивное здоровье работников. У беременных женщин токсичные химические вещества, радиация и экстремальные температуры на рабочем месте могут помешать развитию эмбриона или плода, что приведёт к прерыванию беременности или аномалиям развития плода", — сказано в исследовании.

Наиболее высок риск отсутствия живорождения (беременность без регистрации живорождения) и у женщин, которые работают в сфере производства, оптовой и розничной торговли, образования и услуг. При этом работа на производстве больше повышает риск преждевременных абортов, чем деятельность в сфере финансов и страхования.

К тому же специалисты выяснили, что риск раннего прерывания беременности и мертворождений у безработных женщин был выше, чем у работающих. Отсутствие живорождений чаще было зарегистрировано у работающих женщин.

В рамках исследования учёные изучали данные 1,8 млн работающих и неработающих беременных женщин в Южной Корее за период с 2010 по 2019 год. Рассматривалось три вида рисков: ранние прерывания беременности, мертворождение и отсутствие живорождения.