"Голос бодрый, делает зарядку": Друг рассказал о состоянии Михалкова после выписки из больницы

Российский кинодраматург Александр Адабашьян в беседе с kp.ru рассказал о состоянии своего друга режиссёра Никиты Михалкова, которого выписали из больницы после нескольких недель лечения от гриппа.

"Все обследования у него уже заканчивались, никаких серьёзных процедур в больнице больше не оставалось. Голос бодрый. Сказал, что занимается зарядкой, приводит себя в нормальную физическую форму, чтобы выйти и поскорее приступить к работе", — отметил Адабашьян.

По его собственному признанию, режиссёр долго ждал момента выписки, когда сможет наконец отправиться домой.