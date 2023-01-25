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25 января, 10:58

"Голос бодрый, делает зарядку": Друг рассказал о состоянии Михалкова после выписки из больницы

Драматург Адабашьян заявил, что Михалков приводит себя в форму, чтобы вернуться к работе

Российский кинодраматург Александр Адабашьян в беседе с kp.ru рассказал о состоянии своего друга режиссёра Никиты Михалкова, которого выписали из больницы после нескольких недель лечения от гриппа.

"Все обследования у него уже заканчивались, никаких серьёзных процедур в больнице больше не оставалось. Голос бодрый. Сказал, что занимается зарядкой, приводит себя в нормальную физическую форму, чтобы выйти и поскорее приступить к работе", — отметил Адабашьян.

По его собственному признанию, режиссёр долго ждал момента выписки, когда сможет наконец отправиться домой.

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Ранее же Лайф рассказывал, что Никиту Михалкова выписали из больницы, где он с начала января лечился от гриппа. Об этом сообщил сам режиссёр в телеграм-канале, поблагодарив всех неравнодушных.

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ТАСС / Евгений Епанчинцев

Артур Белкин

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