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Регион
Опубликовано 25 января 2023, 11:00
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Балицкий: В районе Запорожья сосредоточилось до 40 тысяч украинских бойцов

В подконтрольной Украине части Запорожской области ВСУ имеют группировку численностью до 40 тысяч бойцов. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Под Запорожьем стоит достаточно большая группировка, по разным подсчётам, это до 40 тысяч боевиков", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

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Врио главы Запорожской области также добавил, что украинские войска концентрируют силы и готовятся провести контрнаступление. По словам Балицкого, планы противника хорошо известны, идёт подготовка к встрече "незваных гостей".

Ранее Лайф писал о том, что российские войска сорвали планы ВСУ по проведению широкого наступления на Запорожскую область для дальнейшего выхода к Азовскому морю.

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Getty Images / Spencer Platt

Илья Суриков
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