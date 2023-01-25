41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но имя ребёнка пока не раскрыла
Американская актриса, светская львица Пэрис Хилтон стала мамой в первый раз. Когда именно в семье 41-летней модели и её супруга бизнесмена Картера Реума произошло пополнение, не уточняется.
"Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады начать строить нашу семью, и наши сердца разрываются от любви к нашему мальчику", — заявила Пэрис в комментарии журналу People.
В соцсетях Хилтон опубликовала трогательный снимок: в своей руке она держит ручку новорождённого, который ухватил её за большой палец. Имя ребёнка звезда пока не раскрыла.
Актриса Пэрис Хилтон стала мамой в первый раз в 41 год и показала трогательный снимок с сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton
Напомним, в ноябре 2021-го Пэрис Хилтон впервые вышла замуж. После знаменитая блондинка делилась с журналистами, что проходила процедуру ЭКО. Судя по всему, сына Хилтон и Реуму родила суррогатная мать, поскольку фигура актрисы за последние месяцы не менялась.
ТАСС / IMAGO / Future Image