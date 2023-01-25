41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но имя ребёнка пока не раскрыла

Американская актриса, светская львица Пэрис Хилтон стала мамой в первый раз. Когда именно в семье 41-летней модели и её супруга бизнесмена Картера Реума произошло пополнение, не уточняется.

"Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады начать строить нашу семью, и наши сердца разрываются от любви к нашему мальчику", — заявила Пэрис в комментарии журналу People.

В соцсетях Хилтон опубликовала трогательный снимок: в своей руке она держит ручку новорождённого, который ухватил её за большой палец. Имя ребёнка звезда пока не раскрыла.

Актриса Пэрис Хилтон стала мамой в первый раз в 41 год и показала трогательный снимок с сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton