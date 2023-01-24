Эти люди решили порукодельничать, но забили на инструкции, и получился какой-то ужас

"Вязала шапку, но что-то пошло не так", — madireitzell.

Фото © Reddit / madireitzell

"Связала своё первое одеяло. Мой совет вам: всегда следуйте инструкциям", — Arloneous.

Фото © Reddit / Arloneous

"Пыталась связать цветочек, но что получилось... непонятно", — WAKACHEWBACCA.

Фото © Reddit / WAKACHEWBACCA

"Я из тех, кто разбирается с принципом, как всё работает, игнорирует схемы, а потом страдает", — fractalcode.

Фото © Reddit / fractalcode

"Вот что бывает, когда немного увлекаешься в процессе", — Elleasea.

Фото © Reddit / Elleasea

"Вяжу сейчас свитер, и то, насколько этот воротник получился длинным... смешно от одного взгляда", — Warm-Relationship403.

Фото © Reddit / Warm-Relationship403

"У меня получилось... уродливо, конечно. Но я буду стараться ещё", — Syomm.

Фото © Reddit / Syomm

"Когда решила немного поправить схему вязки, но всё пошло не по плану", — yusuflimz.

Фото © Reddit / yusuflimz

Фото © Reddit / magoo106

"И тут ты осознаёшь, что натворила", — bosloaf.