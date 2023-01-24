Эти люди решили порукодельничать, но забили на инструкции, и получился какой-то ужас
Творчество — это, конечно, хорошо, но только когда не забываешь про инструкции. Иногда стоит немного отвлечься и вместо красивого свитера получается такое, что даже на даче носить стыдно...
"Вязала шапку, но что-то пошло не так", — madireitzell.
Фото © Reddit / madireitzell
"Связала своё первое одеяло. Мой совет вам: всегда следуйте инструкциям", — Arloneous.
Фото © Reddit / Arloneous
"Пыталась связать цветочек, но что получилось... непонятно", — WAKACHEWBACCA.
Фото © Reddit / WAKACHEWBACCA
"Я из тех, кто разбирается с принципом, как всё работает, игнорирует схемы, а потом страдает", — fractalcode.
Фото © Reddit / fractalcode
"Вот что бывает, когда немного увлекаешься в процессе", — Elleasea.
Фото © Reddit / Elleasea
"Вяжу сейчас свитер, и то, насколько этот воротник получился длинным... смешно от одного взгляда", — Warm-Relationship403.
Фото © Reddit / Warm-Relationship403
"У меня получилось... уродливо, конечно. Но я буду стараться ещё", — Syomm.
Фото © Reddit / Syomm
"Когда решила немного поправить схему вязки, но всё пошло не по плану", — yusuflimz.
Фото © Reddit / yusuflimz
"Ожидание/реальность", — magoo106.
Фото © Reddit / magoo106
"И тут ты осознаёшь, что натворила", — bosloaf.
Фото © Reddit / bosloaf
Reddit / fractalcode, madireitzell