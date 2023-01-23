Эти растения ни в коем случае нельзя держать в доме, где живут дети

Комнатные "зелёные друзья" могут не только украшать пространство и очищать воздух, но и помогать людям, которые за ними ухаживают. Но не все цветы в горшочках, стоящие у вас на подоконнике, такие безопасные. Некоторые могут оказаться "вампирами" — похитителями энергии — или даже "мужегонами", то есть прогонять из дома мужчин. А ещё есть растения ядовитые и опасные для маленьких детей. Какие из цветов лучше не сажать, если в квартире живут малыши?

Прежде чем расскажем про каждый цветок по отдельности, обращаем внимание, что очень многие растения могут навредить детям. Контакт "на зубок" с листьями, бутонами или стеблями может вызвать различные последствия: от аллергии до ожогов пищевода или даже летального исхода, если какая-то часть окажется съеденной. Будьте аккуратны.

Алоказия

Ядовитая алоказия часто оказывается в домах из-за привлекательного вида. Но она запросто может отравить как ребёнка, так и взрослого. Фото © Shutterstock

Это южное тропическое растение красивым внешним видом побуждает многих людей приютить себя в квартире или коттедже. Насыщенный зелёный цвет размашистых листьев причудливой формы так и манит цветоводов, которые решают посадить в горшок алоказию. Но имейте в виду, что её нельзя выращивать, если в доме живут малыши. Состав ядовит, а после цветения появляются ягоды ярко-оранжевого цвета. Слишком велик риск, что чадо, заприметив их, захочет попробовать.

Молочай

Молочай считается достаточно неприхотливым в уходе, потому многие любители или начинающие садоводы выбирают себе именно это растение. Цветёт он симпатичными розовыми бутонами, растёт медленно, потому пересадки частой не требует. Поливать да подкармливать иногда — вот и весь основной уход. Но важно помнить, что, несмотря на удобство и, возможно, неприметный внешний вид, молочай тоже считается ядовитым.

Примула

Примула красива и неприхотлива, но способна вызывать аллергические реакции и дерматит. Фото © Shutterstock

Комнатную примулу часто называют заменой фиалкам из-за схожести в том, как выглядят бутоны. Простое в выращивании и уходе растение может быть опасно не только для малышей, но и взрослых. А всё из-за пыльцы примулы, способной вызывать аллергию. Кстати, любой специалист, разбирающийся в ботанике, скажет вам, что не стоит выращивать этот цветок, если живёте с детьми и питомцами. Яд, содержащийся в листьях, может вызвать развитие дерматита.

Кротон

Пожалуй, одно из самых опасных и ядовитых растений в нашем списке. Причём не только для детей, но и их родителей. Млечный сок кротона чаще всего вызывает сильнейшее раздражение слизистой, последующее отравление и даже летальный исход, если совсем не повезёт. Многие садоводы считают, что не место этому декоративному деревцу дома.

Глориоза

Глориоза ядовита каждой своей клеточкой, потому трогать людям её опасно. Смысл тогда вешать лиану дома. Фото © Shutterstock

Среди тропических "зелёных друзей" достаточно часто встречаются и ядовитые. И глориоза — она же лиана — тоже оказалась среди них. Красивое, необычное комнатное растение, но одновременно и такое опасное. Если в некоторых цветах ядовитые для человека вещества могут быть сосредоточены в одном конкретном месте, например только в листьях или бутонах, глориоза токсична полностью. То есть прикасаться к ней нельзя никак. А разве это возможно, если она висит дома?

Кливия