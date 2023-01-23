Модники встали на уши, увидев моделей с головами волков и львов на показе Schiaparelli

Дом моды Schiaparelli поразил ценителей эксклюзивных нарядов, представив кутюрную коллекцию весна-лето – 2023 в Париже. Креативный директор марки Дэниел Розберри вдохновлялся "Божественной комедией" Данте Алигьери и "девятью кругами ада" — метафора сомнений и творческих мук, которые испытывают все художники, отмечает CNN. Модели, в числе которых Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк и Кайли Дженнер, вышли на подиум с головами львов и волков на пальто и платьях.

На показе бренда Schiaparelli на Неделе высокой моды в Париже. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / schiaparelli

В соцсетях бренда поспешили успокоить зоозащитников и любителей братьев наших меньших, написав капсом "При подготовке луков ни одно животное не пострадало". Процесс изготовления чучел, которых несли на себе Шейк и компания, даже сняли на видео и показали общественности. Не помогло: пользователи обвинили "Скиапарелли" в романтизации насилия над животными.

Как изготавливали морды животных к показу модного дома "Скиапарелли". Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / schiaparelli

Меньше чем за час было оставлено три тысячи комментариев в духе: "Ужас какой 😳🤯", "Вся коллекция могла бы быть лучше, не вижу ничего креативного", "Мода — это искусство, но неужели искусство выше уважения к природе и уязвимым животным? Хммм, не думаю", "Да, давайте продвигать насилие по отношению к животным и прославлять охоту 🤦. Посыл этих платьев ужасен", "Без комментариев", "Зачем это???😡", "Придурки".