10 смешных фото детей, которые опять доказали, что их нельзя оставить одних даже на 5 минуточек

"Дочь коллеги пыталась взломать его машину, но заколка застряла там", — Trizzyy809.

Фото © Reddit / Trizzyy809

"Сын хотел поиграть в прятки", — ohKeithMC.

Фото © Reddit / ohKeithMC

"У него истерика из-за того, что не может натянуть перчатку на ногу", — strongmier.

Фото © Reddit / strongmier

"Вот что бывает, когда просишь ребёнка помочь разложить яйца", — Khristynna.

Фото © Reddit / Khristynna

"Помог с готовкой, спасибо", — k2yip.

Фото © Reddit / k2yip

"Четырёхлетняя сестра моего друга нарезала эти купюры и сказала, что она "готовит". Это 60 малайзийских ринггитов — 960 рублей", — hanisshamimi

Фото © Reddit / hanisshamimi

"Как моя дочь пытается спрятаться, когда ей давно пора спать", — Damian411.

Фото © Reddit / Damian411

"Попросил младшего разобрать стол, чтобы он смог за ним заниматься делами. Такого я не ожидал. И, кажется, он выиграл этот бой", — illisiar.

Фото © Reddit / illisiar

"Такая у нас вот ванна", — Scaulbylausis.

Фото © Reddit / Scaulbylausis

"У сына друзей всё никак не получается поднять книгу", — Jafooolie.