"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 13:50

10 смешных фото детей, которые опять доказали, что их нельзя оставить одних даже на 5 минуточек

Дети — цветы жизни... Ведь правда? Но иногда вырастают такие странные одуванчики, что только и успеваешь хвататься за голову. Собрали 10 примеров, которые вам точно понравятся.

"Дочь коллеги пыталась взломать его машину, но заколка застряла там", — Trizzyy809.

Фото © Reddit / Trizzyy809

Фото © Reddit / Trizzyy809

"Сын хотел поиграть в прятки", — ohKeithMC.

Фото © Reddit / ohKeithMC

Фото © Reddit / ohKeithMC

"У него истерика из-за того, что не может натянуть перчатку на ногу", — strongmier.

Фото © Reddit / strongmier

Фото © Reddit / strongmier

"Вот что бывает, когда просишь ребёнка помочь разложить яйца", — Khristynna.

Фото © Reddit / Khristynna

Фото © Reddit / Khristynna

"Помог с готовкой, спасибо", — k2yip.

Фото © Reddit / k2yip

Фото © Reddit / k2yip

"Четырёхлетняя сестра моего друга нарезала эти купюры и сказала, что она "готовит". Это 60 малайзийских ринггитов — 960 рублей", — hanisshamimi

Фото © Reddit / hanisshamimi

Фото © Reddit / hanisshamimi

"Как моя дочь пытается спрятаться, когда ей давно пора спать", — Damian411.

Фото © Reddit / Damian411

Фото © Reddit / Damian411

"Попросил младшего разобрать стол, чтобы он смог за ним заниматься делами. Такого я не ожидал. И, кажется, он выиграл этот бой", — illisiar.

Фото © Reddit / illisiar

Фото © Reddit / illisiar

"Такая у нас вот ванна", — Scaulbylausis.

Фото © Reddit / Scaulbylausis

Фото © Reddit / Scaulbylausis

"У сына друзей всё никак не получается поднять книгу", — Jafooolie.

Фото © Reddit / Jafooolie

Фото © Reddit / Jafooolie

Воспитательница рассказала, как её бесит работа с детьми, и эти откровения выведут любого родителя

Воспитательница рассказала, как её бесит работа с детьми, и эти откровения выведут любого родителя

Обложка ©

Reddit / strongmier, hanisshamimi

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров