10 смешных фото детей, которые опять доказали, что их нельзя оставить одних даже на 5 минуточек
Дети — цветы жизни... Ведь правда? Но иногда вырастают такие странные одуванчики, что только и успеваешь хвататься за голову. Собрали 10 примеров, которые вам точно понравятся.
"Дочь коллеги пыталась взломать его машину, но заколка застряла там", — Trizzyy809.
Фото © Reddit / Trizzyy809
"Сын хотел поиграть в прятки", — ohKeithMC.
Фото © Reddit / ohKeithMC
"У него истерика из-за того, что не может натянуть перчатку на ногу", — strongmier.
Фото © Reddit / strongmier
"Вот что бывает, когда просишь ребёнка помочь разложить яйца", — Khristynna.
Фото © Reddit / Khristynna
"Помог с готовкой, спасибо", — k2yip.
Фото © Reddit / k2yip
"Четырёхлетняя сестра моего друга нарезала эти купюры и сказала, что она "готовит". Это 60 малайзийских ринггитов — 960 рублей", — hanisshamimi
Фото © Reddit / hanisshamimi
"Как моя дочь пытается спрятаться, когда ей давно пора спать", — Damian411.
Фото © Reddit / Damian411
"Попросил младшего разобрать стол, чтобы он смог за ним заниматься делами. Такого я не ожидал. И, кажется, он выиграл этот бой", — illisiar.
Фото © Reddit / illisiar
"Такая у нас вот ванна", — Scaulbylausis.
Фото © Reddit / Scaulbylausis
"У сына друзей всё никак не получается поднять книгу", — Jafooolie.
Фото © Reddit / Jafooolie
Reddit / strongmier, hanisshamimi