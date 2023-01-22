Эти пять имён носят мужчины, которые снова и снова разбивают женские сердца

Есть такой особенный тип парней, которые практически всегда голодны до женского внимания. Им мало тех девушек, с какими общаются, потому кавалеры охотно флиртуют направо и налево и даже заводят любовниц. Самое грустное, что таким поведением мужчины могут легко обидеть и ранить девичьи чувства. Как зовут тех, с кем барышням нужно держать ухо востро?

Мужчина по имени Артём

Мужчина по имени Артём одержим идеей найти для себя идеал. Потому быстро увлекается и так же скоро остывает к барышням. Фото © Freepik

У носителя имени Артём быстро возникает интерес к незнакомкам, а потом так же скоро исчезает. А всё из-за его особой требовательности к партнёрше. Мужчина, которого так назвали, ранит чувства возлюбленной, постоянно находя в ней какие-то изъяны и несовершенства, всегда, словно нарочно, комментируя их вслух. Разочаровываясь в пассии, Артём начинает скучать и снова активно смотреть по сторонам, желая найти очередной идеал. В итоге обзаводится другой барышней и ситуация повторяется.

Герман

Парень-красавчик Герман часто самоутверждается и повышает самооценку, когда клеит очередную девушку. Потому что для мужчины с этим именем невероятно важно чувствовать себя востребованным и привлекательным. Ему не так чтобы нужны были отношения с кем-то на постоянной основе, но вот без флирта Герман жить не может. Для кавалера нет большей победы, чем пойти на свидание с очередной прекрасной по его меркам женщиной. Он вообще считает себя кем-то вроде коллекционера. А такое отношение не может не обижать большинство представительниц прекрасной половины человечества.

Леонид

Сильный и независимый, Леонид ненавидит подстраиваться под дам, потому часто бывает груб с женщинами. Фото © Freepik

Если познакомились с Леонидом, сразу имейте в виду следующее. Обладатель этого имени — кавалер с достаточно жёстким характером. Он прямолинеен и упрям. Даже ради якобы самой любимой женщины Лёня не станет идти против своих же принципов или подстраиваться под неё. Он также в целом до последнего не захочет терять независимость. Потому, милые дамы, вряд ли получится так просто затащить Леонида под венец.

Ростислав

С одной стороны, носитель имени Ростислав — очень обаятельный парень, которому не составит труда расположить к себе чуть ли не любую понравившуюся девушку. Это получается само собой, мужчина обычно даже не прилагает каких-то особых усилий. Но вот с другой — есть один огромный минус у Ростислава, из-за которого тот постоянно попадает в конфликты и ссоры с пассиями. Обладатель этого имени, в отличие от других парней, не понимает, что именно представляют из себя серьёзные отношения и семейная жизнь.

Мужчина Павел

Носитель имени Павел слишком непредсказуемый для серьёзных отношений. Девушки таких не любят. Фото © Freepik