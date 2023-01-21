Три знака зодиака, которым чаще всего изменяют мужчины

Девушки могут думать, что в доме тишь да гладь, божья благодать, не замечая жестокой реальности. Мужчины иногда очень ловко скрывают отношения на стороне, а если всё вскрывается, это становится большим ударом для дам. Какие знаки зодиака носят женщины, которым чаще всего изменяют благоверные?

Знак зодиака Рыбы

Носительница знака зодиака Рыбы должна давать партнёру понять, что заинтересована в сексе, иначе кавалер пойдёт искать страсть на стороне. Фото © Shutterstock

Эти представительницы водной стихии — очень преданные партнёрши, которые холят и лелеют вторую половинку. Однако этого не всегда достаточно для крепких отношений. В чём же дело? Рождённые под знаком зодиака Рыбы девушки могут быть аморфными в постели, и, естественно, такой расклад устроит далеко не каждого мужчину. Связано это с тем, что дамы сосредотачиваются на рабочих делах или хобби, подавляя свою сексуальность. Парни, особенно если находятся на пике интимной активности, решают искать любовь на стороне. Представителям сильного пола хочется искр и страсти, потому они и изменяют. Если женщины-Рыбы не хотят, чтобы отношения разрушились, должны вести себя с партнёрами дерзко, давая понять, что секс их очень даже интересует.

Знак зодиака Дева

Девы не умеют расставлять приоритеты в общении, из-за чего мужчины идут налево. Фото © Shutterstock

Носительницы знака зодиака Дева — дамы страстные, но это не всегда помогает сохранить отношения. Проблема в том, что эти представительницы стихии Земли не способны грамотно распределить внимание между важными для них персонами. Как итог — такие женщины частенько "разрываются" между домашними, коллегами и друзьями. И не всегда выбор, кому Девы уделяют время, оказывается правильным. Если такая партнёрша из раза в раз выбирает рабочие дела, вместо того чтобы побыть наедине с ненаглядным, мужчине ничего не останется, как утешаться в объятиях любовниц. Вывод: Девы, которые дорожат любовной связью, должны научиться грамотно расставлять приоритеты, иначе жди измены.

Знак зодиака Рак

Раки частенько выглядят отстранёнными, а ещё рождённые под этим знаком зодиака девушки не уверены в себе. Фото © Shutterstock