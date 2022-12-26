10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки
Делать что-то своими руками очень полезное занятие. Тренируем фантазию, закрываем потребность в хобби... Но иногда в порыве творчества рождается такое, что становится плохо от одного вида.
"Как вам это произведение искусства? Обнаружила в стоматологии..." — TypicalCricket.
Фото © Reddit / TypicalCricket
"Постоянно встречаю эту машину у нас в городе", — 8LeggedSquirrel.
Фото © Reddit / 8LeggedSquirrel
"Когда на работе нет кондиционера", — neuroticsmurf.
Фото © Reddit / neuroticsmurf
"Вот тут недавно залил сосиску полимерной смолой", — kaylynstar.
Фото © Reddit / kaylynstar
"Ладно..." — Gundam07.
Фото © Reddit / Gundam07
"Да, мне как раз нужен был ягнёнок для украшения на Рождество", — SirZanee.
Фото © Reddit / SirZanee
"Повторное использование джинсов", — Regallybeagley.
Фото © Reddit / Regallybeagley
"А вы знали, что можно купить в Интернете фейковые зубы и клеить везде, где придётся?" — ybbaaabby.
Фото © Twitter / ybbaaabby
"Моя жена Лола будет продавать вязаных кукол на гаражной распродаже в эту субботу, все вырученные средства отправятся в центр для бездомных. Ради бога, купите хотя бы одну, она сделала 600 чёртовых штук. Они по всему дому. Каждый раз, когда я открываю сушилку, мне кажется, что на меня нападает Чаки", — cllrbattley.
Фото © Twitter / cllrbattley
"Фёрби по канону", — Christinedrink.
Фото © Reddit / Christinedrink
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Reddit / SirZanee, Christinedrink