10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

"Как вам это произведение искусства? Обнаружила в стоматологии..." — TypicalCricket.

Фото © Reddit / TypicalCricket

"Постоянно встречаю эту машину у нас в городе", — 8LeggedSquirrel.

Фото © Reddit / 8LeggedSquirrel

"Когда на работе нет кондиционера", — neuroticsmurf.

Фото © Reddit / neuroticsmurf

"Вот тут недавно залил сосиску полимерной смолой", — kaylynstar.

Фото © Reddit / kaylynstar

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"Да, мне как раз нужен был ягнёнок для украшения на Рождество", — SirZanee.

Фото © Reddit / SirZanee

"Повторное использование джинсов", — Regallybeagley.

Фото © Reddit / Regallybeagley

"А вы знали, что можно купить в Интернете фейковые зубы и клеить везде, где придётся?" — ybbaaabby.

Фото © Twitter / ybbaaabby

"Моя жена Лола будет продавать вязаных кукол на гаражной распродаже в эту субботу, все вырученные средства отправятся в центр для бездомных. Ради бога, купите хотя бы одну, она сделала 600 чёртовых штук. Они по всему дому. Каждый раз, когда я открываю сушилку, мне кажется, что на меня нападает Чаки", — cllrbattley.

Фото © Twitter / cllrbattley

"Фёрби по канону", — Christinedrink.