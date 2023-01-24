5 верных признаков родового проклятия, от которого нужно срочно избавляться

Родовое проклятие — прописанный заранее сценарий, и передаётся он из поколения в поколение. С точки зрения эзотерики речь о целенаправленном негативном воздействии на целый род. Свою силу проклятие теряет, когда переходит в седьмое колено. Возможно, и раньше, если потомки приложат усилия для избавления от него, не захотев мириться с разрушительным влиянием на свою жизнь.

Родовые проклятия накладывают и по женской, и по мужской линиям. Оба варианта — большая угроза для потомков, которых могут поджидать проблемы со здоровьем, неудачи в личной жизни или её полное отсутствие, смерть супругов или первенцев. Человек может буквально в лепёшку расшибиться, стараясь наладить жизнь, но рано или поздно в дело вмешается злой рок — и пощады не жди. Какие есть яркие признаки родового проклятия?

Разобщённость в семье

Некоторые ставят разобщённость в семье целью родового проклятия. При таком раскладе родственники прекращают общение или даже ненавидят друг друга без видимых на то причин. Обстановка дома у таких людей очень напряжённая, напитана негативом, и, когда сменяется поколение, ничего не заканчивается — она мигрирует от отцов к детям.

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Считается, что такие разрушительные установки сформированы кем-то из давних предков. Они могли иметь недобрые помыслы или попросту из зависти прибегнули к магии, чтобы лишить близкого человека любви, успеха или здоровья. Всегда нужно помнить, что подобные действия не проходят бесследно никогда: со временем создаётся очень серьёзная установка, ослабляющая или уничтожающая весь род.

Частые смерти в роду

Количество нерождённых или погибших в младенчестве детей, а также других членов семьи укажет на родовое проклятие. Те люди, на кого наложены мистические запреты, ни с того ни с сего сталкиваются с гибелью первенцев или супругов. Если речь идёт о проклятии, важно не списывать такие вещи на случайность, а искать первопричины, иначе произойдёт "закрытие" рода. Нужно пытаться прервать проклятие любыми проверенными способами.

Внезапные проблемы со здоровьем

Распространённый случай: родовое проклятие вступает в силу по достижении 30-летнего возраста. На человека вдруг нападает недуг, и речь совсем не о наследственности. При таком развитии событий заболевания могут вводить в ступор медиков, поскольку их невозможно ни вылечить, ни объяснить причины происхождения.

Где проявляются болезни, связанные с родовыми проклятиями? Они затрагивают суставы на ногах и область ниже живота, особенно мочеполовую систему. Объясняется такое положение дел просто: негативная программа призвана воздействовать на второй энергетический центр человека.

Постоянные неудачи в любви

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У людей, попавших под действие недоброго мистического запрета, отношения могут начинаться очень легко и вполне себе благополучно. Некоторые даже умудряются сходить под венец и обзавестись потомством. Конечно, здесь всё зависит от того, под каким конкретно родовым проклятием находится человек. Очень скоро свет сменяется мраком, жизнь кажется полосой неудач: измена за изменой — и семьи как не бывало. Можно попытаться построить счастье ещё и ещё, но из раза в раз будет возникать одна и та же проблема, которая позже обнаружится и в сценарии детей.

Иногда те, кто живёт с проклятием на роду, вообще не доходят до загса, несмотря на все свои старания. В итоге всё заканчивается расставанием с партнёром.

Алкогольная зависимость или самоубийство

Алкоголизм и суицид относятся к тяжелейшим родовым программам. Люди могут не понимать, не видеть причины появления алкогольной зависимости у родственника, а дело лишь в разрушительных установках, с которыми живёт их род. Беда порой приходит в дом внезапно и поражает вполне уверенных в себе, успешных бизнесменов или леди, которые оказываются не в состоянии сопротивляться мощной мистической силе.