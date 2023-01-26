ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 января 2023, 07:36
15393

Рогозин назвал российское оружие, способное автоматически поражать танки Abrams и Leopard

Рогозин: Робот "Маркер" сможет автоматически поражать танки Abrams и Leopard

Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин назвал российское оружие, способное поражать переданные ВСУ американские танки Abrams и немецкие Leopard.

По словам Рогозина, с этой задачей справится ударный вариант робота "Маркер", в системе управления которого есть электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему робот автоматически определяет технику противника.

Колокольцев пообещал, что немецкие танки будут сожжены, как и 70 лет назад
Колокольцев пообещал, что немецкие танки будут сожжены, как и 70 лет назад

"Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков "Абрамс" и "Леопард", "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУР американские и германские танки", — цитирует Рогозина РИА "Новости".

Робот также распределяет цели по приоритету и в первую очередь поражает наиболее значимую из них. По словам Рогозина, четыре робота "Маркер" (как в разведывательном, так и в ударном варианте) поступят в Донбасс в феврале.

Чем опасны танки M1 Abrams и Leopard 2, которые получит Киев
Чем опасны танки M1 Abrams и Leopard 2, которые получит Киев

Напомним, накануне западные партнёры объявили о выделении новой военной помощи Киеву. Так, США приняли решение передать 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Правда, ждать их Киеву придётся несколько месяцев. На фоне этих новостей президент Штатов Джо Байден заявил о готовности ВСУ перейти в контрнаступление.

BannerImage

Фонд перспективных исследований

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Рогозин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar