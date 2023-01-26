Рогозин назвал российское оружие, способное автоматически поражать танки Abrams и Leopard

Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин назвал российское оружие, способное поражать переданные ВСУ американские танки Abrams и немецкие Leopard.

По словам Рогозина, с этой задачей справится ударный вариант робота "Маркер", в системе управления которого есть электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему робот автоматически определяет технику противника.

"Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков "Абрамс" и "Леопард", "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУР американские и германские танки", — цитирует Рогозина РИА "Новости".