Рогозин назвал российское оружие, способное автоматически поражать танки Abrams и Leopard
Рогозин: Робот "Маркер" сможет автоматически поражать танки Abrams и Leopard
Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин назвал российское оружие, способное поражать переданные ВСУ американские танки Abrams и немецкие Leopard.
По словам Рогозина, с этой задачей справится ударный вариант робота "Маркер", в системе управления которого есть электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему робот автоматически определяет технику противника.
"Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков "Абрамс" и "Леопард", "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУР американские и германские танки", — цитирует Рогозина РИА "Новости".
Робот также распределяет цели по приоритету и в первую очередь поражает наиболее значимую из них. По словам Рогозина, четыре робота "Маркер" (как в разведывательном, так и в ударном варианте) поступят в Донбасс в феврале.
Напомним, накануне западные партнёры объявили о выделении новой военной помощи Киеву. Так, США приняли решение передать 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Правда, ждать их Киеву придётся несколько месяцев. На фоне этих новостей президент Штатов Джо Байден заявил о готовности ВСУ перейти в контрнаступление.